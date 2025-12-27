Gli occhi del Toro puntati su Barbieri

Non è passata affatto inosservata la presenza un paio di settimane fa sugli spalti dello Zini di Emiliano Moretti in occasione del lunch match tra Cremonese e Lecce . Nel menù come piatto principale c’era il terzino destro Tommaso Barbieri , ovvero una della principali rivelazioni della neopromossa grigiorossa issatasi nella colonna di sinistra della classifica. Mica male per una matricola. Merito pure dell’elevato rendimento del terzino, che con le sue sgroppate è diventato uno dei fattori principali della formazione allenata da Davide Nicola . Tanto da destare le attenzioni del club granata, con uno dei suoi dirigenti a muoversi di persona per studiarlo dal vivo. E il laterale classe 2002 ha risposto brillantemente, confermando le ottime recensioni arrivate in casa Toro da parte de gli scout granata. Il nome di Barbieri è così entrato nei radar del Torino , che continuerà a seguirlo. Anche perché risponde in pieno alle linee filosofiche sia del presidente Urbano Cairo sia di quelle del ds Gianluca Petrachi, ovvero giovane e con ancora ampi margini di miglioramento.

La concorrenza è vasta

Tradotto: stiamo parlando di un calciatore di talento prendibile a prezzi ancora tutto sommato abbordabili e che potrebbe, tra un paio d’anni, valere il triplo rispetto all’investimento inizia le. Bellanova docet in tal senso. Motivo per cui l’ex Novara stuzzica. Tra l’altro il ritorno nella città della Mole stimolerebbe non poco lo stesso Barbieri, che qualche anno fa fu acqui stato per 1,4 milioni dalla Juve. I bianconeri però non puntarono mai davvero su di lui, al di là dell’ex Next Gen. Motivo per cui il ritorno da protagonista coi granata potrebbe rappresentare pure una sorta di rivincita. Difficile, però, strapparlo alla Cremo, vista la concorrenza. In tanti infatti, si stanno informando sull’esterno, che ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili fino all’Under 21 e adesso sogna l’azzurro dell’Italia dei grandi. Un passo alla volta. Nel frattempo i granata gli hanno messo gli occhi addosso. Anche perché in uscita dal Toro c’è un altro terzino: quel Cristiano Biraghi passato da titolarissimo con Paolo Vanoli a panchinaro fisso con Marco Baroni.

Strategie di mercato

Ecco perché l’ex capitano della Fiorentina ha iniziato a guardarsi intorno e valuta il possibile addio, nonostante un contratto in essere coi granata fino al 2027. Vicenda da seguire con grande attenzione nei prossimi giorni. Vero che il numero 34 potrebbe giostrare all’occorrenza pure da braccetto nella linea difensiva a tre, come amano etichettarli oggi gli al lenatori, tuttavia per ora Baroni non sembra troppo propenso a dargli spazio neppure in quella posizione nonostante le partenze di Coco e Masina per la Coppa d’Africa. Motivo per cui la sensazione è che il laterale mancino e il Torino possano dirsi addio già nella fine stra di mercato, che scatterà ufficialmente venerdì 2 gennaio. Intanto come possibile erede il club granata continua a monitorare con grande attenzione uno dei terzini emergenti della Serie B: quell’Andrea Bozzolan che da tempo ha destato l’interesse della società di Cairo. Difficile che la Reggiana - anche in virtù di una classifica un po’ traballante - possa cederlo subito a gennaio, ma il Toro potrebbe prenotarlo subito per anticipare la concorrenza di altre formazioni della massima serie lasciandolo poi giocare da protagonista in Emilia fino a giugno. Un’idea da non trascurare e che potrebbe accontentare tutti. Senza dimenticare che la Reggiana punta a monetizzare il più possibile dal possibile addio di uno dei suoi gioielli, visto che al Milan spetta che il 50% sulla vendita.