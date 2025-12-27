Toro ko, rabbia Cairo: "Deluso ma ho fiducia in Baroni. Mercato, intesa con Petrachi"

TORINO - La sconfitta casalinga del Torino contro il Cagliari non è andata giù al presidente dei granata Urbano Cairo. Questo il suo commento dopo la partita: "Non è stato il risultato che mi aspettavo, c'è un po' di rabbia e di delusione: si poteva fare un terzetto di vittorie e salire in classifica, purtroppo non è andata così ma non dobbiamo abbatterci. Abbiamo avuto tante occasioni ma non le abbiamo concretizzate poi abbiamo subito due gol che non si possono guardare: dobbiamo ripartire velocemente e rimediare nelle prossime".
Sul mercato: "Abbiamo le idee chiare"
Alla domanda se il Torino interverrà nella finestra di mercato invernale Cairo ha risposto così: "Ho parlato con Baroni e con Petrachi, hanno trovato una bella intesa e abbiamo le idee chiare per fare le cose giuste al momento giusto ma non credo che ci saranno rinforzi immediati: non dobbiamo prendere tanto per prendere, intanto lavoriamo. E ho fiducia nel mister".