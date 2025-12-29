Torino, in attesa di rinforzi in difesa Coco potrà esserci a Verona

TORINO - La sconfitta della Guinea Equatoriale contro il Sudan non avrà certo reso felice Saul Coco , anche perché l’1-0 finale è arrivato per un suo sfortunato autogol, ma di certo non sarà dispiaciuta a Marco Baroni . Il motivo? La Guinea Equatoriale è aritmeticamente eliminata dalla Coppa d’Africa e, nei prossimi giorni, il difensore potrà tornare a disposizione dell’allenatore. Non subito, ovviamente, prima dovrà disputare l’ultima partita del girone, in programma mercoledì alle 17 contro l’Algeria . Anche in caso di vittoria la Guinea Equatoriale non si schioderebbe dall’ultimo posto in classifica, al massimo raggiungerebbe una tra Sudan e Burkina Faso , ma le sconfitte contro entrambe la condannerebbero.

Coco verso Verona

La prossima partita del Toro sarà domenica sul campo del Verona, Baroni può quindi sperare di avere a disposizione Coco, almeno per la panchina. Considerato che molto difficilmente per quella data l’allenatore riceverà rinforzi dal mercato (lo stesso Urbano Cairo ha escluso operazioni rapide: «Non credo che immediatamente possa arrivare qualcuno»), il rientro del suo numero 23 risulta fondamentale. Per poter essere inserito nell’elenco dei convocati già per la partita contro il Verona, o comunque per una delle successive, Coco dovrà prima essere reinserito nella lista dei 25 iscritti al campionato. Prima della gara contro il Sassuolo, infatti, proprio per sopperire alla situazione di emergenza difensiva, il Torino avere reinserito in lista Saba Sazonov e a fargli spazio era stato proprio Saul Coco.

Spazio in lista

Durante i periodi di calciomercato le varie società hanno la possibilità di apportare modifiche continue alla lista e Coco potrebbe quindi essere reinserito a discapito magari di uno dei giocatori infortunati (sono al momento da valutare le condizioni di Marcus Pedersen e di Ivan Ilic). Non potrà invece prendere il posto di Adam Masina, anche lui impegnato in Coppa d’Africa. Il difensore italo-marocchino è infatti stato indicato come uno dei quattro giocatori cresciuti in un vivaio italiano e potrà essere sostituito nella lista solamente da un altro calciatore cresciuto calcisticamente nel nostro Paese. Non è ovviamente questo il caso di Coco, il cui percorso nel settore giovanile è stato interamente in Spagna.