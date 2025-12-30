Coppola, Petrachi lavora al ritorno dell'ex Verona per la difesa del Toro. Marianucci, le ultime

TORINO - Da un paio di settimane, ormai, Gianluca Petrachi ha avviato i contatti con il Napoli per Luca Marianucci . Il centrale con Antonio Conte non sta trovando spazio, mentre a Marco Baroni farebbe molto comodo averlo. La trattativa non è però semplice da portare a termine perché i campioni d’Italia sono sì disposti a cederlo, ma finora hanno aperto solamente al prestito secco, mentre il Torino , come ormai noto, vorrebbe avere almeno un’opzione per il riscatto. A complicare ulteriormente l’affare c’è poi l’interesse della Cremonese per il difensore e i grigiorossi, a differenza dei granata, appaiono più propensi a prendere il difensore con un prestito puro, senza clausole per il riscatto. Petrachi non ha comunque intenzione di alzare bandiera bianca e continuerà a mantenere vivi i contatti con il Napoli e con l’entourage di Marianucci per cercare di arrivare a un accordo.

Il Toro punta i riflettori su Coppola

Il ds si sta però cautelando e sta valutando anche piste alternative, una di queste porta in Inghilterra: sono infatti da segnalare contatti per Diego Coppola, centrale che in estate ha lasciato il Verona per trasferirsi al Brighton, ma in Premier League non sta trovando molto spazio. Appena cinque presenze in campionato (solo due da titolare) e altre tre nella Coppa di Lega: un minutaggio totale ben inferiore rispetto a quello che si aspettava a inizio estate quando decise di fare le valigie e trasferirsi Oltremanica. In quel momento era uno dei difensori in rampa di lancio del panorama italiano: era reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Verona e a giugno aveva anche esordito in Nazionale giocando contro la Norvegia, nella prima partita del girone di qualificazione al Mondiale. Ora non solo ha perso il posto da titolare nel proprio club, ma non ha più trovato neppure l’azzurro. Coppola, proprio come Marianucci, potrebbe arrivare senza la necessità di cedere qualcuno: classe 2003, ha compiuto 22 anni domenica, non ha quindi bisogno di essere inserito nella lista dei 25 iscritti al campionato per poter giocare. A differenza di Marianucci ha però il vantaggio di conoscere già bene Baroni: i due hanno lavorato insieme proprio al Verona nella stagione 2023/2024.Tutto in discesa? No, perché il Torino non è l’unica società a essersi mossa per Coppola, sulle tracce del centrale ci sono anche la Fiorentina e il Bologna: per ora la trattativa è ancora alla fase iniziale e serviranno nuovi incontri tra le parti per arrivare alla conclusione, ciò che però appare certo è che il difensore lascerà il Brighton in questa sessione di mercato. L’idea di Petrachi è quella di imbastire la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto: il club inglese in estate lo aveva pagato 11 milioni, una cifra non molto diversa da quella spesa dal Napoli per acquistare Marianucci dall’Empoli (9 milioni più bonus). I costi dell’eventuale operazione per portare Coppola potrebbero essere simili a quelli dell’affare Marianucci.

Toro, Carboni in pole se parte Masina

Restando in tema centrali difensivi, resta sempre calda anche la pista Andrea Carboni. Il Torino ha messo sul mercato Adam Masina (oltre a Saba Sazonov): nel caso in cui l’italo-marocchino, al momento impegnato nella Coppa d’Africa (ieri ha giocato titolare contro lo Zambia), dovesse trovare una nuova sistemazione, il Torino non si accontenterebbe di prendere un solo difensore centrale: Carboni è al momento il principale candidato per la sostituzione di Masina, tra l’altro anche il calciatore di proprietà del Monza è di piede mancino. L’operazione Carboni potrebbe essere più semplice rispetto a quella per portare in granata uno tra Marianucci e Coppola, anche per via degli ottimi rapporti tra Petrachi e Nicolas Burdisso, ora ds dei brianzoli, ma con un passato anche da calciatore del Torino: ad acquistarlo fu proprio Petrachi nell’estate del 2017.