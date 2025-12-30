Ngonge in bilico, Lazaro e Biraghi sul mercato: iI Torino vende le ali e rinnova i terzini

TORINO - Un’ala in meno, un terzino in più. O addirittura due ali in meno, se oltre ad Aboukhlal (ammesso che dica sì al Nantes) alla fine dovesse partire anche Ngonge, esterno offensivo fumoso che ha fallito quasi tutte le occasioni che ha avuto (un solo gol, nella sconfitta di Parma). Il Napoli lo ha prestato al Torino in prestito oneroso (1 milione) con un diritto di riscatto di 16 milioni. Un diritto di riscatto che ovviamente resterà lettera morta. Il club azzurro, proprietario del cartellino, sta ragionando sul da farsi. Da un mese, nelle ultime 5 partite Ngonge è diventato un panchinaro fisso, con ingressi a ripresa in corso: tutto il contrario rispetto ai primi mesi di campionato, quando aveva il posto assicurato o quasi. A queste condizioni, per il Napoli non è una scelta conveniente. Il Torino, parimenti, riflette sulla sua reale utilità futura, a questo punto. Anche perché lo stipendio di Ngonge è significativo. L’ala belga, poi, non può dispensare allegria e soddisfazione, di questi tempi. Morale: un po’ tutti si stanno guardando attorno. Casomai si materializzasse una squadra desiderosa di sostituirsi al Torino nell’uso di Ngonge in prestito con diritto, le riflessioni di tutte le parti in causa acquisterebbero subito concretezza.