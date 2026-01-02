Torino, Vives: "Con Petrachi i giocatori migliorano"

Giuseppe Vives, ex centrocampista e capitano del miglior Torino di Petrachi, torna a parlare della formazione granata. Il focus è proprio sul nuovo ds, rientrato nel Toro dopo l’addio del 2019. Il raggiungimento dell’Europa League con Ventura in panchina, diverse buone operazioni di mercato e una forte presenza nello spogliatoio: la storia passata e le caratteristiche di Petrachi sono queste. Vives, lei che lo conosce bene, cosa pensa del ritorno in granata di Petra