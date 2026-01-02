Torino, buone notizie per Baroni: rientra Coco contro il Verona, Pedersen e Ilic in dubbio

Ultimo posto nel girone con 3 sconfitte a bilancio, 6 subiti e 2 segnati. È il fallimentare cammino della Guinea Equatoriale in Coppa d'Africa, dove la selezione allenata da Juan Micha si è arresa ad Algeria (3-1), Burkina Faso (2-1) e Sudan (1-0). Un esito che apre dunque le porte al ritorno dei nazionali nei rispettivi campionati. Tra loro, il garnata Saul Coco, responsabile dell'autorete che ha deciso la sconfitta contro il Sudan alla 2ª giornata. Marco Baroni potrà così disporre le difensore per il primo appuntamento del 2026, che vedrà il Toro scendere in campo al Bentegodi per la 18ª giornata di Serie A.
Coco presente con l'Hellas, out Masina
Il tecnico granata dovrà però fare a meno di Adam Masina, la cui avventura in Coppa d'Africa ha riservato tutt'altra sorte con il Marocco, nazionale ospitante il torneo, che ha centrato la qualificazione agli ottavi chiudendo il girone A al primo posto con 7 punti. Resta in forse Marcus Pedersen, alle prese con un problema al ginocchio e Ivan Ilic, già assente all'ultima uscita stagionale che ha visto il Torino cadere in casa contro il Cagliari (2-1). L'ex Verona dovrà infatti recuperare dalla lombo sciatalgia.