Torino, buone notizie per Baroni: rientra Coco contro il Verona, Pedersen e Ilic in dubbio

Ultimo posto nel girone con 3 sconfitte a bilancio, 6 subiti e 2 segnati. È il fallimentare cammino della Guinea Equatoriale in Coppa d'Africa, dove la selezione allenata da Juan Micha si è arresa ad Algeria (3-1), Burkina Faso (2-1) e Sudan (1-0). Un esito che apre dunque le porte al ritorno dei nazionali nei rispettivi campionati. Tra loro, il garnata Saul Coco, responsabile dell'autorete che ha deciso la sconfitta contro il Sudan alla 2ª giornata. Marco Baroni potrà così disporre le difensore per il primo appuntamento del 2026, che vedrà il Toro scendere in campo al Bentegodi per la 18ª giornata di Serie A.