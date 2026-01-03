Tuttosport.com
Baroni e mercato: “Non ho bisogno di rassicurazioni, con Petrachi confronto costante". Su Verona-Toro...

Le parole dell'allenatore dei granata alla vigilia della trasferta a Verona: "Occorre che tutte le energie rimangano concentrate sul lavoro"
2 min
TORINO - Il Torino di Marco Baroni sfida a domicilio l'Hellas Verona con l'obiettivo di riscattare la brutta sconfitta casalinga dell'ultima giornata. Oggi la situazione in classifica del Torino è meno drammatica, ma permangono tuttavia alcune criticità , che il tecnico toscano auspica possano risolversi con l'avvento del nuovo anno, a cominciare proprio dalla gara di domani contro la sua vecchia squadra. L'allenatore dei granata ha presentato così la sfida del Bentegodi: "Il mio impegno, così come quello del mio staff e dei giocatori, è rivolto in ogni secondo a come migliorare il Toro. Ritengo che la squadra abbia dei margini di miglioramento e stiamo lavorando per quello - aggiunge - Il Verona è una squadra che conosco bene e giocano un calcio di ritmo e veemente: serviranno ferocia, attenzione e determinazione"

Su possibili rinforzi dal mercato

L'allenatore svia la domanda e ribadisce: "Non mi servono rassicurazioni sul mercato, lavoriamo insieme e c'è un confronto costante: non penso a questa finestra perché rischia di togliere energie, non lo accetto nemmeno dai calciatori. Credo nel miglioramento e nel lavoro, tutti i giorni al Filadelfia pensiamo solo a questo e sono convinto che questo Toro abbia ampi margini di miglioramento".

Come sta Coco

Contro l'Hellas, Baroni avrà nuovamente a disposizione Coco, da poco rientrato dall'impegno in Coppa d'Africa con la Guinea Equatoriale: "È rientrato il primo dell'anno e ieri ha partecipato all'allenamento. Stiamo valutando se impiegarlo dall'inizio o a partita in corso".

