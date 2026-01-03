 Torna Coco in un reparto da horror 

Baroni domani tornerà ancora una volta a Verona, dove aveva conquistato una buona salvezza al termine della stagione 2023-2024. E il Torino, dal canto suo, ritroverà nuovamente sulla propria strada Zanetti, ex centrocampista granata dal 2007 in poi, dall’estate del 2024 alla guida dei gialloblù: dopo i campionati con Venezia ed Empoli, fu proprio lui a sostituire Baroni quando il tecnico toscano risolse il contratto con il Verona pe