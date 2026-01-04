Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Baroni torna sotto esame. Il mercato? “Mi fido”

A Verona il Torino ha vinto le ultime 4 trasferte, con Juric prima e Vanoli poi. Vediamo i granata nel gelo del Bentegodi (termometro poco sopra lo zero, tra le 18 e le 20) contro una squadra affamata di punti salvezza
Marco Bonetto
1 min
Baroni torna sotto esame. Il mercato? “Mi fido”© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Era il 19 gennaio 2025 quando Baroni metteva piede a Verona nella sua prima partita da ex, un anno fa non spaccato ma quasi. Spaccò la squadra di Zanetti: 3 a 0, gol lampo Gigot, poi Dia e Zaccagni, ben prima di un’ora di gioco la partita era già finita. Col Torino, il tecnico toscano torna oggi nello stadio che nella primavera del 2024 lo vide centrare una salvezza che sembrò persino un’impresa, dopo un sofferto girone di andata e un mercato

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS