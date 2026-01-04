Baroni torna sotto esame. Il mercato? “Mi fido”

Era il 19 gennaio 2025 quando Baroni metteva piede a Verona nella sua prima partita da ex, un anno fa non spaccato ma quasi. Spaccò la squadra di Zanetti: 3 a 0, gol lampo Gigot, poi Dia e Zaccagni, ben prima di un’ora di gioco la partita era già finita. Col Torino, il tecnico toscano torna oggi nello stadio che nella primavera del 2024 lo vide centrare una salvezza che sembrò persino un’impresa, dopo un sofferto girone di andata e un mercato