Baroni: "Voglio un Toro emozionante". E sul mercato: "Aboukhlal e Ilkhan..."

Il tecnico granata commenta la vittoria per 3-0 sul campo del Verona: ecco le sue parole
2 min
Baroni: "Voglio un Toro emozionante". E sul mercato: "Aboukhlal e Ilkhan..."
VERONA - Tris del Toro a Verona e vittoria importante in trasferta per la formazione di Baroni. Il tecnico granata ha commentato così nel postpartita ai microfoni di Dazn e Sky Sport: "Purtroppo uno scivolone in casa con il Cagliari, anche se non meritato, avevamo creato moltissimo, però siamo mancati nei palloni determinanti. Una battuta interna non meritata. Oggi abbiamo avuto l'energia giusta contro un Verona contro il quale non è facile. Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma si è calata quando loro hanno alzato il ritmo, abbiamo saputo fare la partita sporca e sono contento per i tre gol. Chi è entrato, o tipo Ilkhan e Aboukhlal che hanno fatto bene".

"Calcio emozionante"

"Purtroppo abbiamo 5 partite che ci sporcano, dove abbiamo subito 19 reti. Poi per il resto sempre bene, anche nei tiri concessi. Questa squadra deve lavorare in avanti, c'è stato un momento nel quale la squadra si è abbassata per trovare la comfort zone, ma è un calcio che non sento, io voglio un calcio emozionante. Stiamo migliorando sotto questo aspetto e questo ci permette di avere gli attaccanti più presenti nella metà campo avversaria", ha aggiunto Baroni. Poi la conclusione sui singoli e sul mercato: "Eravamo partiti per giocare con due esterni. I cambiamenti ci hanno portato a cambiare, Aboukhlal ci ha rimesso. Ma abbiamo trovato un ragazzo disponibile, prendere uno come lui e spostarlo da quinto non è facile. E' stata la prima, ma sono arrivati segnali importanti. Molto bene anche Ilkhan, deve crescere e lo farà perché anche lui è molto disponibile".

 

 

 

