Baroni: “Toro, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo. Sul futuro le idee sono chiare”

Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta interna contro l' Udinese decisa dalle reti di Zaniolo ed Ekkelenkamp . Il tecnico dei granata ha dichiarato: "Abbiamo fatto un buon primo tempo. eravamo un po' più sporchi, a livello tecnico abbiamo fatto errori che di solito non facciamo. Il primo gol dell'Udinese è una palla nostra e su quella, con un passaggio solo, entrano in area. Peccato, siamo mancati in qualche situazione dopo un buon primo tempo. Abbiamo cercato anche di recuperarla, siamo molto dispiaciuti per la sconfitta".

Le parole di Baroni

Sul mancato salto di qualità, Baroni ha risposto così: "Stiamo lavorando su questo, non è la prima volta che arriviamo alla partita che ci può permettere di fare quel saltino e qualcosa non funziona. C'è da rimboccarsi le maniche e ripartire. Stiamo lavorando e cercando di consolidare, trovando una progettualità: ce l'abbiamo in testa e alcune scelte sono anche in funzione di questo. C'è la finestra di mercato e alcune situazioni dobbiamo gestirle bene, ma sul futuro abbiamo le idee chiare e andiamo avanti".