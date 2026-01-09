Tuttosport.com
Torino, Cairo e l'annuncio sul mercato: "Nessuna rivoluzione, sarà di riparazione. Su Asllani..."

Le parole del presidente granata: "Nelle ultime 5 partite abbiamo ottenuto 3 vittorie, bisogna continuare così "
2 min
Torino, Cairo e l'annuncio sul mercato: "Nessuna rivoluzione, sarà di riparazione. Su Asllani..."© LAPRESSE
"Con il ds Petrachi stiamo facendo un buon lavoro, per noi sarà un mercato di riparazione e non di rivoluzione: se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti, soprattutto per quanto riguarda profili interessanti in prospettiva": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sulle trattative durante questo gennaio di calciomercato. "Nelle ultime 5 partite abbiamo ottenuto 3 vittorie, bisogna continuare così - il commento sul momento della squadra di Baroni, reduce dalla sconfitta contro l'Udinese - e a Verona abbiamo fatto una grande prestazione, con l'Udinese un po' meno. Partite troppo ravvicinate? Forse sì, ma diversi club giocano ogni 3 giorni...".

Cairo e la situazione di Asllani

In ottica mercato si è parlato tanto della possibilità di addio di Asllani, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter durante la scorsa estate: "Ha fatto delle buone partite, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà", ha dichiarato Cairo a margine dell'evento in Sala Dino Buzzati per celebrare i 90 anni di Dan Peterson, negli uffici milanesi di Rcs.

