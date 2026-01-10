Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Toro: il solito galleggiare? Baroni, adesso o mai più

Granata troppo discontinui. Con l’Atalanta occorre un’impresa per dare un senso al campionato. L’allenatore sta perdendo consenso tra i tifosi
Andrea Piva
1 min
Toro: il solito galleggiare? Baroni, adesso o mai più© ANSA
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Se non è l’ultima chiamata per dare un senso al campionato, poco ci manca. E siamo appena a metà campionato... Il Toro al momento ha 5 punti in meno dell’Atalanta, settima, e con una sconfitta scivolerebbe a meno 8 dai nerazzurri e dalla zona Europa. Un divario sulla carta non impossibile da colmare nelle restanti 18 partite, ma considerato il divario tecnico tra le due squadre, i cammini che stanno portando avanti, quegli 8 punti ri

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS