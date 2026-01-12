Tuttosport.com
Mercato Toro, c'è anche il centrocampo: si torna alla carica per Prati

La dirigenza granata, oltre alla difesa, si guarda intorno ormai da tempo per migliorare anche gli altri reparti
Ivana Crocifisso
1 min
Torino
TORINO - Se la difesa resta il reparto da rinforzare il prima possibile, la dirigenza granata ormai da tempo si sta guardando intorno per puntellare anche il centrocampo. Questo perché i movimenti in uscita non saranno pochi e di conseguenza Petrachi è alla ricerca di giocatori che ovviamente, anche se il ds ha sottolineato che non ci saranno rivoluzioni, cambieranno la fisionomia della squadra. A partire da chi potrebbe ricevere le chiavi della regia. N

