Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Israel spinto lontano dal Toro: anche in Coppa gioca Paleari  

Il portiere, arrivato in estate in granata, sta rivivendo la stessa situazione che lo aveva spinto ad andarsene dallo Sporting
Ivana Crocifisso
1 min
TorinoIsrael
Israel spinto lontano dal Toro: anche in Coppa gioca Paleari  © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Sono passati tre mesi e mezzo, eppure sembra una vita fa. «Sono contento per aver permesso alla squadra di passare il turno, non vedo l’ora di andare a Roma». Così Alberto Paleari - alla prima gara ufficiale stagionale -, decisivo con la parata su Tramoni al 96’, mostrava tutta la soddisfazione pensando già alla ghiotta occasione che avrebbe avuto questa sera, sapendo che in Coppa Italia contro i giallorossi sarebbe stato di nuovo lui a d

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS