Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ricardo, nuovo rilancio Torino. Marianucci rimane l'alternativa

Nuovo rilancio del Toro   I granata continuano a essere in vantaggio sul Betis Siviglia, ma devono accelerare. Il Botafogo ha respinto l’offerta di Petrachi da 5 milioni +1
Marco Bonetto
1 min
Ricardo, nuovo rilancio Torino. Marianucci rimane l'alternativa© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

È ancora lunga, si scriveva nella scorsa settimana. Ed effettivamente sta diventando una telenovela. Da vedersi se nei prossimi giorni il battesimo del nuovo campionato brasiliano risulterà una condizione determinante per favorire il raggiungimento di un accordo, ma resta il fatto che per ora i segnali sono ancora improntati a un ostico tiraemolla. Torino e Botafogo sono più vicini nella ricerca di un’intesa per la compravendita di David Ricardo, qu

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS