Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Da Asllani a Nkounkou e Biraghi, fuori tutti! Pugno duro del Toro

Il ds granata Petrachi: «Siamo in troppi, qualcuno deve uscire. Cerco rinforzi, è un gioco a incastri»
Marco Bonetto
1 min
Da Asllani a Nkounkou e Biraghi, fuori tutti! Pugno duro del Toro© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Pugno duro del Torino: niente trasferta a Roma per Asllani, Nkounkou e Biraghi. Escluso il 23enne regista albanese: di proprietà dell’Inter, al Torino in prestito oneroso (per 1,5 milioni) con un diritto di riscatto da 12 milioni. Escluso il 25enne terzino sinistro francese: di proprietà dell’Eintracht

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS