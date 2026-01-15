Tuttosport.com
Adams: dai mal di pancia in estate alla doppietta da urlo in Coppa Italia

Due gol con il Toro pure un anno fa col Cagliari. È la 12ª volta in carriera. Con l’acquisto di Simeone pareva che non ci fosse più spazio per il Ché
Ivana Crocifisso
1 min
E pensare che a inizio stagione tra nuovi acquisti, un sistema di gioco che non gli lasciava così tanto spazio e un Simeone con il quale se la giocava per una maglia da titolare, Adams era scivolato giù nelle gerarchie. Non è stato un inizio facile per lo scozzese, che nel 4-2-3-1 (un sistema ormai in soffitta da mesi) si era ritrovato ad avere davanti Vlasic sulla trequarti e a dover quindi lottare per ritagliarsi dello spazio. Ci è riusci

