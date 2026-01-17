Baroni: “Vogliamo invertire la rotta davanti ai nostri tifosi”. Su Zapata e il mercato Toro...

"Malen è forte, Roma squadra tosta"

Un Toro in cerca di continuità di risultati in campionato e al Grande Torino soprattutto: “Senza mai cercare alibi guardando l’ultima dello scorso campionato il 70% della squadra è cambiato, rispetto all’ultima dell’anno prima è cambiato il 90%. Si fa veloce a disfare le squadre ma è più difficile ricostruirle. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, che ha solidità e fisicità. Ho grandissima stima di Gasperini, vogliamo sfidare noi stessi ogni gara per trovare le condizioni che possano permetterci di creare una identità forte. Da parte mia c’è il dolore per queste sconfitte, a volte abbiamo pagato l’eccesso di voglia di fare bene, non sempre abbiamo meritato la sconfitta, poche volte è mancata la prestazione, è stata più una gestione degli episodi. C’è voglia di alzare il livello e cambiare rotta, sarà difficile ma siamo disposti a dare tutto e fare una partita come quella che abbiamo fatto”. Rispetto alla sfida di Coppa Italia sono cambiate alcune cose in casa giallorossa con l'arrivo di Malen: “Ci saranno giocatori nuovi, nuovi acquisti, la Roma ha una identità forte, il suo allenatore ha la capacità di dare questa identità, questo spirito, non cambia il loro modo di giocare per una sconfitta. Sarà una squadra solida, fisica, tecnica, con innesti ulteriori che potranno dare un contributo importante ai nostri avversari. Conterà però quello che faremo noi. Malen è un giocatore forte, che tendenzialmente parte dal centro sinistra ma che può coprire il ruolo di punta, dovremo stare attenti a lui ma non solo a lui, la forza mentale della squadra conta, la Roma è una squadra difficile”.

Chi recupera per Torino-Roma

Sulle sue di scelte: "Pedersen lo sto valutando, sicuramente sarà della partita. Simeone conto di riaverlo ma al di là di questo dobbiamo valutare le soluzioni, sia dal punto di vista fisico che mentale chi deve partire e chi deve subentrare, la partita è lunga e una delle valutazioni che faccio è in virtù della gestione della gara nei 90 minuti. Zapata non sarà mai un problema per il Torino perché vi ho già detto che ha sempre avuto atteggiamenti da giocatore di altissimo livello. Maripan e Casadei sono giocatori che danno garanzie vanno in campo, questo è il mio modo di vedere. Ilkhan credo che abbia ancora margini di miglioramento, a San Siro rientrava da un crociato quindi ora a distanza di mesi è un altro giocatore, da ogni punto di vista. I giovani devono conquistarsi questo spazio, quando parlo di futuro non parlo solo dei giovani, anche uno meno giovane deve pensare al futuro, che pensano di squadra e non a se stessi, chi pensa alla squadra pensa a domani, pensa all’insieme e alla squadra, il pensiero deve essere rivolto a questo”.