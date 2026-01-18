Baroni dopo la sconfitta del Toro: "Ci è mancata energia. Quando affronti avversari come Dybala..."

Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta in casa del Torino contro la Roma per 2-0 decisa dalle reti di Malen e Dybala . Il tecnico granata ha dichiarato: "Mercato? Qualcosa faremo. Io mi aspetto di far crescere questi ragazzi, credo molto in questo gruppo perchè lo vedo lavorare. Però è chiaro che dobbiamo accelerare forte. Conoscevamo bene loro però forse è mancata quell’energia. Quando affronti giocatori come Dybala con questa qualità pazzesca non devi fargli ricevere palla. Non possiamo essere così attendisti, ci alleniamo per essere aggressivi, tenere la squadra alta e andare fuori. Quando non riesci a fare questo poi viene fuori tutta la qualità della Roma negli ultimi 20 metri".

Le parole di Baroni

"Siamo partiti non dico remissivi, ma non riuscendo ad uscire forte sui loro trequartisti. Questi sono giocatori che quando hanno la palla possono giocare le imbucate, i cambi di fronte e diventa difficile arginarli. E’ chiaro che c’è anche un aspetto dal punto di vista fisico, Abouklahl era alla quinta partita di fila ed è dovuto uscire, la stessa cosa Gineitis. Siamo arrivati anche un pochino corti di energie. Invece mi è piaciuto molto il secondo tempo dove siamo rientrati con le giuste distanze, ci siamo alzati e abbiamo portato molta pressione. Peccato perchè in quel momento potevamo anche trovare il gol, avevamo trovato delle soluzioni per segnare e poi è chiaro che sul 2-0 non è stato facile".