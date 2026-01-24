Baroni, nessun dietrofront dopo il tracollo: "Sento la fiducia del Torino"

Sconfitta per 1-5 all'andata, sconfitta per 6-0 al ritorno : il Como per il Torino è una vera e propria bestia nera . La formazione granata è stata passiva di fronte agli attacchi della squadra di Fabregas , totalmente incapace di reagire. Al termine della partita l'allenatore del Torino Marco Baroni è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: " Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta . Il Como ci è stato superiore, anche dal punto di vista fisico. In un momento di difficoltà dobbiamo essere ancora più compatti e uniti, dobbiamo metterci a lavorare a testa bassa".

"Serviva un altro tipo di partita"

Il Como è totalmente dilagato, riuscendo a segnare addirittura 6 gol. Il Torino avrebbe forse dovuto provare a combattere di più, al netto del risultato: "Dopo il rigore la squadra era in difficoltà. Stiamo giocando contro una squadra forte, con qualità tecniche e che sta bene mentalmente e fisicamente. La squadra non ha capito che serviva un altro tipo di partita. Mi prendo tutta la responsabilità".

La fiducia della società

Quella contro il Como è la quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Un bilancio estremamente negativo, che ora vede i granata a pochi punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Alcuni tifosi dagli spalti hanno fischiato squadra e allenatore, ma Baroni ha detto di sentirsi abbandonato da società e tifosi: "Sento la fiducia della società e dell'ambiente per uscire da questo momento difficile? Assolutamente".