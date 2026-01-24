Baroni, nessun dietrofront dopo il tracollo: "Sento la fiducia del Torino"

Sconfitta per 1-5 all'andata, sconfitta per 6-0 al ritorno: il Como per il Torino è una vera e propria bestia nera. La formazione granata è stata passiva di fronte agli attacchi della squadra di Fabregas, totalmente incapace di reagire. Al termine della partita l'allenatore del Torino Marco Baroni è quindi intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi prendo la responsabilità di questa sconfitta. Il Como ci è stato superiore, anche dal punto di vista fisico. In un momento di difficoltà dobbiamo essere ancora più compatti e uniti, dobbiamo metterci a lavorare a testa bassa".
"Serviva un altro tipo di partita"
Il Como è totalmente dilagato, riuscendo a segnare addirittura 6 gol. Il Torino avrebbe forse dovuto provare a combattere di più, al netto del risultato: "Dopo il rigore la squadra era in difficoltà. Stiamo giocando contro una squadra forte, con qualità tecniche e che sta bene mentalmente e fisicamente. La squadra non ha capito che serviva un altro tipo di partita. Mi prendo tutta la responsabilità".
La fiducia della società
Quella contro il Como è la quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Un bilancio estremamente negativo, che ora vede i granata a pochi punti di vantaggio dalla zona retrocessione. Alcuni tifosi dagli spalti hanno fischiato squadra e allenatore, ma Baroni ha detto di sentirsi abbandonato da società e tifosi: "Sento la fiducia della società e dell'ambiente per uscire da questo momento difficile? Assolutamente".
La conferenza stampa di Baroni
L'allenatore del Torino è poi intervenuto in conferenza stampa: "Potrei elencare anche altre situazioni. Come ho già detto non prendo alibi e mi assumo la responsabilità. Per gli anni che ho so come venire fuori da questo momento di difficoltà. C'è da mettere la testa, con grande compattezza. Non penso ai giocatori che mancavano, mi assumo la responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo trovato una squadra più forte di noi, sta meglio di noi psicologicamente e fisicamente. Dopo il rigore la squadra è uscita dal campo. È un momento di difficoltà, serve compattezza da parte nostra. L'unica delusione ce l'ho con me stesso, non con i giocatori. Tocca a me trovare la soluzione. Como da Champions? Lo sta dimostrando gara dopo gara, non lo scopro certo io".
"Mai sentita così tanta fiducia"
Sulla fiducia da parte della società: "Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì. Dimettermi? L'ho appena detto, fiducia. I tifosi ci hanno detto tutto quello che potevano dirci, poi con una sconfitta così e con questo punteggio. C'è dolore nel petto, ci siamo presi giustamente la contestazione. Cosa abbiamo detto ai tifosi? Scusa. Cos'altro devi dire? Ti devi solo scusare. Cosa dirò ai ragazzi? Questo lo farò solo con la squadra". Poi sui tanti crolli in stagione: "Siamo arrivati a queste partite con tante gare ravvicinate. Ma abbiamo tutto, risorse ed energie, per venire fuori da questa situazione".
