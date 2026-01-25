Tuttosport.com
Toro, la classifica fa paura: squadra in ritiro da martedì, col Lecce sfida salvezza

Nel quartier generale presente anche il patron Urbano Cairo, che ha voluto mostrare vicinanza in un momento della stagione complicato con 8 sconfitte nelle ultime 11
2 min
Toro, la classifica fa paura: squadra in ritiro da martedì, col Lecce sfida salvezza© © TVRG Roberto Garavaglia/ag. Aldo Liverani
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Il Torino ha vissuto la domenica al Filadelfia dopo la disfatta sul campo del Como, Vlasic e compagni sono tornati subito al lavoro il giorno dopo il 6-0 subito al Sinigaglia. Nel quartier generale era presente anche il patron Urbano Cairo, il quale ha voluto mostrare vicinanza in un momento della stagione complicato e negativo con otto sconfitte nelle ultime 11 giornate.

La sfida col Lecce

Intanto il tecnico Baroni, il quale ha incassato il rinnovo della fiducia dalla società, concederà il lunedì libero ai suoi ragazzi, mentre da martedì la squadra sarà in ritiro. Così si cerca di ripartire in vista della delicatissima sfida di domenica prossima contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino, con i salentini quartultimi in classifica che sono ad appena cinque lunghezze di distanza dai granata. Sul fronte infermeria, invece, lo staff medico sottoporrà ad esami strumentali il difensore Ismajli, uscito dopo 20' a Como a causa di un problema fisico.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

