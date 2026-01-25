Toro, la classifica fa paura: squadra in ritiro da martedì, col Lecce sfida salvezza

TORINO - Il Torino ha vissuto la domenica al Filadelfia dopo la disfatta sul campo del Como, Vlasic e compagni sono tornati subito al lavoro il giorno dopo il 6-0 subito al Sinigaglia. Nel quartier generale era presente anche il patron Urbano Cairo, il quale ha voluto mostrare vicinanza in un momento della stagione complicato e negativo con otto sconfitte nelle ultime 11 giornate.