Baroni, idee chiare: 25 partite disputate, 25 formazioni diverse

TORINO - Basta intendersi: stiamo parlando del Thiago Motta allenatore del Bologna, capace nella stagione 2023-2024 di far volare i rossoblù fino al quinto posto, che due anni fa garantiva la qualificazione in Champions, oppure di quell’altro Thiago, il tecnico della Juventus, che neanche 12 mesi dopo veniva esonerato? Marzo 2025: e anche i bianconeri erano quinti, in quel momento. Questione di prospettive, ovviamente. Di differenti forze in campo. Di soldi spesi. Di ambizioni. D