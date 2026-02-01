Baroni: "Mercato e assenze, Torino sotto pressione. Abbiamo gettato le basi per..."

TORINO - "Devo soltanto fare i complimenti alla squadra, abbiamo gestito una settimana difficile. Stiamo affrontando tante assenze e una sessione di mercato. Oggi era importante fare questo tipo di prestazione. C'è stata compattezza, capacità di soffrire e delle giocate importanti. Ho sempre avvertito la fiducia da parte della società". Lo dice il tecnico del Torino, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta 1-0 contro il Lecce. "Sono arrivati dei giocatori che hanno fatto un allenamento con noi. Quando hai questa pressione addosso, dopo aver speso tanto la squadra si abbassa. Nel finale prevaleva il timore di portare a casa il risultato, ma finché abbiamo potuto, la pressione è rimasta alta", aggiunge l'allenatore granata. Sulla fase difensiva della squadra: "È una delle cose su cui sto lavorando, bisogna gestire l'evento negativo. Questa è la cosa che ci ha portato ad uscire dalle partite e a non ottenere un risultato che avremmo meritato. Il problema lo conosciamo, abbiamo già messo le basi per poterlo risolvere", dichiara Baroni.