Toro, Kulenovic si presenta con il gol alla prima da titolare. E ora vuole il campionato  

Prima partita da titolare con la maglia del Toro e primo gol: Sandro Kulenovic non poteva presentarsi in maniera migliore. Certo la sua rete è risultata utile solo ai fini delle statistiche, non è bastata a evitare l’ennesima eliminazione dalla Coppa Italia prima delle semifinali dell’era Cairo, ma a questo punto della stagione, ora che i sogni sono tutti andati in fumo (e siamo solo a inizio febbraio), a Baroni tanto basto per guardare con un po&rsq