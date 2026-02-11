Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino per rinascere cerca triple e difesa

Dopo 4 ko consecutivi la Reale ci prova a Livorno (20.45). L’ordine di Bottiroli, vice coach: "Occhio agli ultimi possessi, sono stati letali nelle 4 sconfitte"
Giovanni Teppa
1 min
Torino per rinascere cerca triple e difesa© MAGOSSO
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Servirà un’impresa alla Reale Mutua per interrompere il filotto di quattro sconfitte negative che la stanno allontanando dalla zona che conta per la post season. Nel turno infrasettimanale ridotto, causa impegni di alcuni giocatori convocati dalle rispettive Nazionali nelle finestre FIBA di qualificazione ai Mondiali 2027 in Qatar e di prequalificazione agli Europei 2029, i torinesi faranno visita alla Bi.Emme Service Libertas Livorno, ovvero una delle formazioni pi&ugra

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS