Clamoroso! Voce Juric al Toro per il dopo Baroni: è reduce da tre flop ma i rapporti con Cairo sono buoni

TORINO - Per il momento è solo un’idea, ma non una di quelle che scivolano via senza lasciare traccia. È un’idea che, al di là del fatto che poi possa concretizzarsi o meno, suscita comunque una reazione emotiva e che per questo è destinata a essere valutata con attenzione in futuro. L’idea in questione ha un nome e un cognome ben preciso: Ivan Juric. Con il Torino che continua ad arrancare, ad alternare prestazioni e risultati positivi a quelli negativi, Urbano Cairo ha iniziato a prendere in considerazione l’ipotesi dell’ennesimo ribaltone a fine campionato e, ora che non c’è più neppure Davide Vagnati ed è tornato anche Gianluca Petrachi, ha pensato di richiamare pure il tecnico di Spalato, con cui i rapporti sono tornati sereni. “Juric ancora oggi mi scrive che sono stato un presidente perfetto”, aveva raccontato Cairo proprio nel giorno della presentazione di Marco Baroni, evidenziando come il feeling con quell’allenatore che, soprattutto nei primi due anni in cui era seduto sulla panchina granata lo aveva tanto punzecchiato, siano rimasti buoni, se non addirittura migliorati con il tempo. Il tecnico croato è reduce da tre esperienze negative: la parentesi con la Roma culminata con l’esonero l’anno scorso, poi quella al Southampton ancora più fallimentare, infine l’inizio di stagione negativo con l’Atalanta che gli è costato il terzo esonero consecutivo. Insomma, se è vero che il Toro ha bisogno di rilanciarsi, lo stesso si può dire del tecnico. Ma questa, come dicevamo, è al momento solamente un’idea balzata nella mente di Cairo, anche perché il campionato è ancora lungo e Marco Baroni ha ancora tutto il tempo per allontanare qualsiasi spettro da dietro le sue spalle. Certo il suo Torino deve cambiare marcia e deve farlo velocemente.