La svolta di Casadei: missione Nazionale

Il centrocampista ha trovato finalmente continuità
Nicolò Schira
1 min
La svolta di Casadei: missione Nazionale© Marco Canoniero
Il 2026 potrebbe davvero essere quello dell’esplosione definitiva per Cesare Casadei. Il Toro ci spera, ma soprattutto ci crede, come testimoniano i numerosi no esplicitati i durante la finestra invernale di mercato nei confronti dei club italiani e stranieri, che avevano bussato alla porta del presidente Cairo per provare ad accaparrarsi il talento ravennate. Niente da fare. No secco quello della società granata dinanzi alle lusinghe provenienti

