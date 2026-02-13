Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Aboukhlal, la velocità è un fattore

L’esterno del Toro può tornare titolare sulla fascia sinistra. La squadra di Italiano difende con una linea alta: Baroni vuole sfruttare gli spazi a disposizione
Andrea Piva
1 min
Aboukhlal, la velocità è un fattore© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Contro la Fiorentina è tornato in campo, riuscendo anche ad anticipare leggermente i tempi di recupero previsti dal problema muscolare patito contro la Roma, contro il Bologna potrebbe invece rivedersi in campo dal 1’. Zakaria Aboukhlal sulla fascia sinistra è una delle idee di

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS