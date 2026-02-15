Tuttosport.com
Il Toro crolla con il Bologna: Vlasic prima l'autogol poi segna ma alla fine decide Castro, Baroni ko

I rossoblù tornano alla vittoria ponendo fine alla striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Nulla da fare per i granata
3 min
Serie ATorinoBologna
Il Toro crolla con il Bologna: Vlasic prima l'autogol poi segna ma alla fine decide Castro, Baroni ko
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il Bologna di Vincenzo Italiano torna a vincere e lo fa allo Stadio Olimpico di Torino. Dopo l'amara sconfitta ai calci di rigori in Coppa Italia contro la Lazio e le quattro sconfitte consecutive collezionate in Serie A, i rossoblù conquistano tre punti contro gli uomini di Baroni. La gara è rimasta bloccata sullo 0-0 per tutto il primo tempo, ma alla ripresa a sbloccare il match ci ha pensato l'autogol di Vlasic, che sulla palla vagante in area di Rowe ha deviato in rete alle spalle di Paleari. Il Toro ha provato a rientrare in partita con il solito Vlasic, ma una disattenzione difensiva al 70' ha permesso a Castro di sfruttare appieno l'assist dell'ex Juventus Bernardeschi, insaccando il gol del definitivo 2-1 rossoblù. Il Bologna si porta all'8° posto in classifica a quota 33 punti, mentre il Torino resta fermo al 14° a quota 27. 

Vlasic croce e delizia, poi la risolve Castro

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, arriva una sconfitta in casa per il Torino di Baroni. Vlasic prima condanna i granata con un autogol, poi sigla il gol del pari contro il Bologna che però non basta ai padroni di casa per uscire imbattuti dall'Olimpico; di Castro il gol vittoria al 70'. Alla prossima i granata - usciti tra i fischi dei tifosi al termine di una prestazione tutt'altro che convincente - dovranno vedersela con il Genoa di De Rossi, reduce dal pareggio per 0-0 contro la Cremonese. Torna alla vittoria il Bologna, che affronterà al Dall'Ara l'Udinese di Runjaic, uscito sconfitto dal lunch match contro il Sassuolo di Grosso.

 

Tutte le news di Torino

