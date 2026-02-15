Baroni: “Non abbiamo fatto una partita all'altezza”. Zapata: "Continueremo a lavorare e lottare"

Da Verona a Torino, il Bologna torna vincere dopo un mese terribile: i rossoblù battono i granata 2-1, la squadra di Baroni chiude tra i fischi dei pochi tifosi presenti allo stadio. È la settima sconfitta interna in 13 gare stagionali, mentre Castro e compagni si rialzano dopo quattro sconfitte di fila. I granata non riescono a reagire al gol di Castro al 70', che ha condannato i padroni di casa alla sconfitta casalinga. I rossoblu sbancano il Grande Torino : Italiano aggancia la Lazio a quota 33 e Baroni torna a guardarsi indietro con la zona B distante soltanto sei punti. Al termine della gara ha parlato il tecnico del Torino Marco Baroni, il quale si è soffermato sulla prestazione dei suoi.

Baroni: "Prestazione non all'altezza"

"L'atteggiamento nella partita di oggi non è stato all'altezza del Torino, dobbiamo alzare la testa e lavorare". Queste le parole di Marco Baroni, allenatore del Toro, ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta interna per 2-1 contro il Bologna. "Non abbiamo fatto una partita all'altezza. La situazione ambientale non mette i giocatori nella condizione di rendere al meglio, ma questo non deve rappresentare un alibi, anzi, dobbiamo trovare delle soluzioni. A volte subiamo dei gol per delle fragilità collettive, tecniche e di atteggiamento. In queste situazioni bisogna fare di più, alzando la testa e lavorando ancora più forte. Io in discussione? La stima della società nei miei confronti è una cosa che continuo a percepire - evidenzia Baroni - , ma per quel che riguarda il campo occorre un altro tipo di atteggiamento".

Zapata: "Ci manca determinazione"

"Ci manca una buona dose di determinazione, continueremo a lavorare per evitare errori che si ripetono ormai da tutta la stagione", Queste le parole di Duvan Zapata, attaccante del Torino, ai microfoni di Sky Sport in seguito alla sconfitta interna per 2-1 contro il Bologna. "Siamo consapevoli della situazione negativa che stiamo vivendo, ma sappiamo anche che le risposte si trovano sul campo. Avevamo fatto dei passi in avanti nelle ultime partite - ha ammesso il colombiano -, oggi non siamo riusciti a dare continuità ma continueremo a lavorare e lottare. A volte sembra che dominiamo le partite ma ci manca una certa determinazione che cercheremo di ritrovare. Commettiamo ancora degli errori che si vedono da inizio campionato, cadendo in piccoli particolari che ci portano spesso alla sconfitta".