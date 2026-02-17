Tuttosport.com
Cairo solo, contestato e col dilemma allenatore

Baroni è stato confermato, nonostante l’ennesima prestazione sconfortante, ma i dubbi del presidente aumentano: Juric e Italiano idee per il prossimo anno
Andrea Piva
1 min
Torino

Quei 22 minuti di cori ininterrotti a pochi metri dal palco in cui aveva preso posto per assistere alla partita, Urbano Cairo non potrà definirli un acufene, come aveva fatto a inizio stagione parlando della contestazione nei suoi confronti. I cori sono stati forti, martellanti, e hanno calamitato l’attenzione dei pochi presenti allo stadio più di quanto stessero facendo i ventidue giocatori in campo. E, c’è da scommetterci, hanno calamitato l

