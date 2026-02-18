Toro, dove sono i gol delle punte?

TORINO - I numeri disastrosi della difesa del Torino li conosciamo bene, li abbiamo ripetuti più volte: giornata dopo giornata la formazione granata continua a essere la più battuta dell’intera Serie A, sono ora 44 quelli incassati dopo la partita contro il Bologna (a proposito, la Lega Serie A ha ieri rettificato il marcatore dello 0-1: non è stato autogol di Vlasic, ma gol di Moro). Se la difesa fa acqua, non è che i numeri dell’attacco siano di tanto migliori: 25 gol realizzati in 25 partite, solo cinque squadre hanno segnato meno dei granata in questo campionato . Di questi meno della metà (12) sono stati realizzati dagli attaccanti.

Attacco Toro sotto esame

Il miglior marcatore granata in campionato è Vlasic con 6 reti, ma il croato gioca abitualmente da mezzala e non lo consideriamo quindi tra gli attaccanti. La punta più prolifica è Simeone, che di palloni nelle porte avversarie ne ha finora spediti 5, l’ultimo dei quali il 4 gennaio nella trasferta di Verona. Da quel momento ha giocato solamente altre due partite da titolare (contro Udinese e Bologna), in altre due è entrato dalla panchina (contro Atalanta e Fiorentina) e tre le ha saltate a causa dell’infortunio al polpaccio (contro Roma, Como e Lecce), ma è chiaro che da un centravanti come il Cholito ci si aspetti di più. Simeone ha le qualità per andare in doppio cifra, per scalare posizioni in classifica marcatori, e tra gli attaccanti del Torino è quello che più di tutti è chiamato a trascinare la squadra fuori dal momento di difficoltà. Qualche gol è lecito aspettarselo anche a Zapata, che finora ha segnato solo contro il Milan (rete tra l’altro che non è stata utile ai fini del risultato finale). Un gol lo ha messo a segno anche Njie mentre Kulenovic, arrivato alla fine della sessione invernale di mercato, si è sbloccato in Coppa Italia contro l’Inter, ma è ancora alla ricerca del primo gol in campionato (lo ha solo sfiorato contro la Fiorentina). Poi c’è Adams, che è anche l’ultimo degli attaccanti granata ad aver segnato: suo il preziosissimo gol che è valso la vittoria nello scontro salvezza contro il Lecce. In totale lo scozzese in questo campionato ne ha segnati 4, ma nello scorso campionato ha dimostrato di averne ben di più nelle gambe (ne fece 9 al suo primo anno in Italia). Nel conto dei gol messi a segno dagli attaccanti c’è infine quello di Ngonge (ora all’Espanyol) segnato al Parma ma, come nel caso di Zapata contro il Milan, anche quello non bastò a evitare la sconfitta.

I limiti del gioco di Baroni: poche occasioni e salvezza a rischio

La causa dei numeri così bassi degli attaccanti non è però da ricercare in uno scarso feeling con il gol dei singoli calciatori, ma in una difficoltà della squadra a creare situazioni pericolose, a mettere i propri terminali offensivi nelle condizioni di far male. Si pensi alla partita contro il Bologna: Adams e Simeone non hanno praticamente mai ricevuto un pallone nell’area di rigore avversaria, Zapata è stato l’unico a impegnare Skorupski un attimo prima del tap-in vincente di Vlasic. E anche la settimana prima, contro la Fiorentina, l’unico attaccante che era stato capace di impegnare De Gea era stato il colombiano. Ma il problema a costruire gioco non è una novità di queste ultime settimane: è da inizio stagione che la squadra di Baroni fatica quando è chiamata a fare la partita, è da inizio campionato che non riesce a mostrare un’idea convincente e differente che non sia difesa e contropiede (difesa si fa per dire, visti i risultati...). Limiti di gioco ai quali il tecnico non è ancora riuscito a trovare una soluzione. La salvezza del Toro deve però passare dei gol dei vari Simeone, Adams, Zapata, Kulenovic e Njie, soprattutto in una stagione come questa in cui, come dicevamo, la squadra in fase difensiva non dà garanzie e continua a essere bucata con estrema facilità da ogni avversario che si trova ad affrontare.