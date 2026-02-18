Susanna Egri, l’arte di avere 100 anni

Ci alziamo in piedi per farle tantissimi auguri, signora Susanna: molto affettuosi. Battiamo le mani alla sua vita, alla sua arte, alla sua intelligenza, alla sua forza. «Grazie, grazie. Vi confesso che questi 100 anni fanno più effetto agli altri che a me! Sono convinta che se sono arrivata a 100 anni è anche perché c’è un pubblico che ci tiene a raccogliere i miei messaggi. Senza il pubblico non sarei mai arrivata a questo traguardo. Sento che tante persone ci tengono che io faccia ancora il mio mestiere. E questo mi dona bellissime emozioni, gratificazioni. E quindi vitalità».



Meravigliosa ballerina… «…fino a che il mio corpo me lo ha consentito…».



…e grande coreografa di fama internazionale, creatrice di spettacoli celebri ancor oggi. E insegnante. La sua scuola e la sua compagnia di danza sono punti di riferimento, in Italia. «La danza ha riempito la mia vita e si rinnova continuamente per me. Fino a quando avrò energia per creare messaggi attraverso le mie coreografie e i miei insegnamenti, continuerò. Sento che è una missione. Durante la guerra… tra le persecuzioni razziali e poi anche sotto le bombe… tante volte mi trovai di fronte alla morte. A una morte bestiale. E ogni volta che la guardavo in faccia… in Germania e poi a Budapest, dopo che sono arrivati i nazisti… mi ripetevo: se riuscirò a sopravvivere, tutto questo mi sarà di grande esperienza da utilizzare positivamente in futuro. Un impulso ad andare avanti lottando sempre. Al massimo delle forze. Al meglio delle possibilità. Solo così posso rispettare la vita, gli insegnamenti dei miei genitori, l’arte, la mia storia e il rapporto con il pubblico e con i miei studenti».

Lo abbiamo chiesto a Roberto Bolle, lo avevamo chiesto a Ezio Bosso, lo abbiamo domandato a diversi artisti, adesso lo chiediamo a lei: in quale misura l’arte eleva l’uomo ad altezze spirituali altrimenti inarrivabili? «In generale, l’arte per sua definizione è comunicazione di un’esperienza. La danza possiede una caratteristica unica, si estende in due dimensioni, nel tempo e nello spazio. Altre arti occupano o soltanto il tempo… come per esempio la musica… oppure lo spazio, come per esempio le arti figurative. Invece la danza si estende in entrambe le direzioni. Il tempo, lo spazio e l’energia sono componenti fondamentali della danza. Su un palcoscenico la danza si manifesta e subito dopo sparisce, a fine spettacolo. La danza è arte del presente, si rivolge a un pubblico hic et nunc, qui e ora. E richiede al pubblico la disponibilità a sentirsi toccare il cuore e la mente, attraverso gli occhi».