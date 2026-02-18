Tuttosport.com
Adams ko in allenamento, la nota ufficiale del Torino: le condizioni e quante partite salterà

Il club granata ha fatto sapere che l'attaccante scozzese è stato costretto a svolgere degli accertamenti: l'esito degli esami
2 min
Torino

Torino

TORINO - Il Torino deve fare i conti con l'infortunio di Ché Adams. L'attaccante, come riportato dallo stesso club granata in una nota ufficiale, si è fermato durante l'allenamento odierno al Filadelfia. Dalle prime indicazioni, sembra che lo stop dello scozzese si aggiri intorno ai 20 giorni, di conseguenza salterà sicuramente la trasferta di Genova contro i rossoblù di Daniele De Rossi, fissata per domenica, e anche la gara contro la Lazio del primo marzo, poi verrà rivalutato in vista della sfida contro il Napoli nel week-end successivo.

Il comunicato

"Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ché Adams è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio", si legge nella nota diramata dal club granata sul proprio sito ufficiale.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

