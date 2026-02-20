Toro, dopo Ilic rientra anche Obrador: Adams non ce la fa

La buona notizia per Baroni che arriva dal Filadelfia è il recupero di Rafa Obrador. Il terzino spagnolo ieri si è allenato in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio di Firenze, mettendosi alle spalle il problema muscolare - interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra - che gli ha impedito di essere a disposizione dell’allenatore per la sfida contro il Bologna. Uno stop meno lungo del previsto per l’esterno del