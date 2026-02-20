Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Marianucci, così non va: o svolta o rischia il posto

Ismajli è sempre più vicino al rientro ed è pronto a riprendersi la maglia da titolare nella difesa a tre
Ivana Crocifisso
1 min
Marianucci, così non va: o svolta o rischia il posto© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Ci ha messo 24 ore a diventare il titolare. Nemmeno il tempo di firmare e allenarsi con i nuovi compagni che Luca Marianucci era già in campo con il Lecce, il giorno successivo. Del resto è il giocatore che il Torino ha inseguito per tutta la sessione invernale - lui come altri in quello stesso r

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS