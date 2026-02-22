Vlasic senza veli: "Situazione difficile, dobbiamo guardarci negli occhi. C'è ancora tempo, ma..."

Ennesima, brutta sconfitta per il Torino in questa stagione. La squadra di Baroni, in 10 uomini dopo l'espulsione di Ilkhan, ha perso 3-0 contro il Genoa ( le parole di De Rossi ). In gol Norton-Cuffy, Ekuban e Messias . Niente da fare per i granata, che restano fermi a quota 27 punti in classifica, tra le contestazioni di tutta la tifoseria. Al termine dell'incontro il presidente Cairo e il ds Petrachi hanno lasciato velocemente lo stadio e ora il futuro di Baroni sembra essere a rischio . Non a caso l'allenatore non si è presentato in conferenza stampa , dove invece è andato a parlare il capitano granata Vlasic .

La conferenza stampa di Vlasic: "Brutta sconfitta"

Il centrocampista croato ha iniziato analizzando la partita: "È stata una brutta sconfitta e un brutto giorno. Sono un po' sorpreso perché abbiamo fatto una buona settimana e invece siamo entrati in campo molli. Abbiamo preso due gol e poi è stata difficile con l'uomo in meno. È un giorno difficile. Dobbiamo guardarci negli occhi perché siamo in una situazione difficile. C'è ancora tempo ma ognuno di noi deve dare di più. Come si può cambiare la situazione? Ognuno deve fare di più. Andare a dormire il prima possibile, mangia meglio, arriva prima all'allenamento...Ognuno di noi alzi il livello e così si alza lo spirito di squadra dove siamo tutti insieme".

"Il problema è Baroni? Io sono un giocatore, ognuno di noi può dare di più"

Secondo molti il problema potrebbe essere l'allenatore: "Io sono un giocatore. C'è la società che decide. Io posso parlare di giocatori e ogni giocatore in squadra deve dare di più. Dobbiamo capire dove siamo, stiamo rischiando tanto. C'è ancora tempo ma dobbiamo svegliarci. Mi aspetto che tutti alziamo il livello. Non so quanti giocatori qua l'hanno vissuta la lotta per non retrocedere ma dobbiamo svegliarci. Spogliatoio unito? Abbiamo voglia. Tutti sono abbattuti ma io credo nella squadra e nelle qualità dei giocatori. Dobbiamo solo capire in quale situazione siamo. Io sono veramente sicuro che possiamo fare buone partite con continuità per rimanere in Serie A".