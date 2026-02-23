D'Aversa nuovo allenatore del Torino fino a giugno, esonerato Baroni: il comunicato ufficiale del club

Il Torino cambia aria per cercare di risollevarsi. Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Baroni non è più il tecnico dei granata . Fatale la brutta sconfitta subita contro il Genoa , che messo in serio allarme la squadra, che potrebbe essere risucchiata nella zona rossa. Per cercare di cambiare il trend, Cairo ha deciso di affidarsi a D'Aversa , un tecnico esperto nelle lotte per la salvezza e pronto a dare alla squadra una mentalità orientata sull'obiettivo "permenanenza in Serie A". Le due sconfitte nelle ultime due partite hanno fatto calare le tenebre sull'ambiente, che ora aspetta una scossa già a partire dalla prossima sfida contro la Lazio.

Torino, esonerato Baroni

Il Torino con un comunicato ha annunciato l'esonero di Baroni: " Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera". L'esperienza di Baroni sulla panchina granata con 7 vittorie, 6 pareggi e 13 sconfitte. Il rendimento dell'ultimo periodo, con 6 sconfitte nelle ultime 8 gare, ha portato il club granata ad optare per un avvicendamento in panchina vista la classifica non più rassicurante. Esonerato Baroni, è stato subito annunciato il suo sostituto.

D'Aversa è il nuovo allenatore: il comunicato

Contestualmente all'esonero di Baroni è arrivata la nota dell'ufficialità di D'Aversa come nuovo tecnico. Firma sul contratto via mail, in serata l'incontro con Petrachi e domani il primo allenamento alla guida della squadra al Filadelfia, in vista dell'esordio in panchina domenica alle 18 contro la Lazio. Questa la nota del club: " Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026. Roberto D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania. Ex calciatore, di ruolo centrocampista, ha iniziato la sua carriera da professionista con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie".

E ancora: "Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D’Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l’incarico di Direttore Tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A. Tutta la Società accoglie Roberto D’Aversa con il più cordiale: Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!".