Simeone, Toro Sanremo: esultanza alla Sal Da Vinci, "ecco perché l'ho fatta"

Il Cholito ritrova il gol e il sorriso. Nell'importante vittoria conquiststa al Grande Torino contro la Lazio di Sarri - ex allenatore del centravanti argentino ai tempi del Napoli - il numero 18 granata ha aperto le marcature con il gol dell'1-0 al 21'. Il nome di Simeone sul tabellino dei marcatori mancava ormai da due mesi, dal match dello scorso 4 gennaio vinto dal Torino contro il Verona al Bentegodi. La rete dell'ex Napoli e Fiorentina non è l'unica cosa che ha fatto sorridere nel match contro la Lazio: il Cholito ha infatti festeggiato il gol con un'esultanza molto particolare. E c'entra Sanremo!

Simeone: "Esultanza? Ho detto a mia moglie..."

"Esultanza imitando Sal Da Vinci? Ieri stavo guardando Sanremo con mia moglie e mi piaceva la canzone. Le ho detto che se avessi segnato avrei esultato in quel modo". Così, ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Torino Giovanni Simeone sull'imitazione di Sal Da Vinci dopo il gol segnato nella vittoria contro la Lazio nella 27esima giornata di Serie A. Sull'esultanza del Cholito non sono mancati i commenti dei suoi ex tifosi, quelli del Napoli. Il "numero 4" simulato con le dita nel corso dei festeggiamenti rimanda inevitabilmente al quarto scudetto conquistato dalla squadra di Conte la scorsa stagione. "Cholito Simeone, napoletano d'adozione, va detto" e "Ti amiamo Cholito" sono solo alcuni dei commenti dei tifosi partenopei, che ancora ricordano il passato al Napoli di Simeone.