«Vlasic? Sì, è stato notato...»

L’agente del croato: «La sua bella stagione non passa inosservata ma lui pensa al 10° posto col Toro»
Ivana Crocifisso
1 min
Serie A Torino vlasic
Torino

Torino

Torino

Che potesse essere prezioso pure per Roberto D’Aversa non è di certo una sorpresa. Nikola Vlasic è uno di quei calciatori che non può non piacere a un allenatore: qualità, tecnica, capacità di mettersi a disposizione e di adattarsi a qualsiasi sistema. Lo ha dimostrato nel corso degli anni, spaziando dall’attacco al centrocampo, facendo

