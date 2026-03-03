Muro tra tifosi e squadra. Abbatterlo non sarà facile

Curve praticamente vuote e poche migliaia di tifosi (alcuni dei quali biancocelesti con tanto di sciarpe e maglie) sparsi tra i Distinti e la Tribuna: si è giocata in questo scenario Torino-Lazio, praticamente lo stesso che aveva fatto da sfondo alle precedenti due partite casalinghe, quelle contro il Lecce e il Bologna. Lo stesso che Zapata e compagni potrebbero ritrovare contro il Parma, quando torneranno al Grande Torino dopo la trasferta di Napoli.