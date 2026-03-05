Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Le due tattiche del Torino: profondità Zapata e variante Casadei  

L’allenatore ammette di non aver ancora deciso se confermare la formazione che ha vinto con la Lazio o proporre un assetto più prudente
Marco Bonetto
1 min
Le due tattiche del Torino: profondità Zapata e variante Casadei   © Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Roberto D’Aversa preferisce comunicare la formazione solo all’ultimo, ha deciso di adottare questa strategia per tenere tutti sulla corda. Ammette: "Non ho ancora deciso, ho delle idee in testa. Voglio vedere l’ultimo allenamento": stamane, prima della partenza per Napoli nel primo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS