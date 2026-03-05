Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Anche D’Aversa ha messo i granata in... punizione

L’allenatore non è soddisfatto: gli schemi non rendono abbastanza sia in fase difensiva sia in attacco
Ivana Crocifisso
1 min
Anche D’Aversa ha messo i granata in... punizione© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

È in sella da una decina di giorni, Roberto D’Aversa, e ha già dovuto fare i conti con il tempo, il peggior nemico di chi arriva in corsa ed è chiamato ad invertire la tendenza, oltre che ad apportare quelle piccole modifiche che alla lunga sono in grado di rivelarsi decisive. Il nuovo allenatore ha dovuto lavorare su più aspetti: un sistema in grado di esaltare le qualità dei singoli e di essere utile alla squadra, ma pure quelle situ

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS