Graziani punta sul Torino: "È una squadra enigmatica, ma con Zapata-Simeone può nascere..."

Lo storico ex attaccante granata ha parlato della squadra recentemente passata da Baroni a D'Aversa: le dichiarazioni
2 min
Torino

Torino

"È una squadra enigmatica, ma ho rivisto uno Zapata convincente e con Simeone può nascere una bella coppia". Intervenuto ai microfoni di Stile TV, Ciccio Graziani, storico ex attaccante - tra le altre - del Torino, parla così della formazione granata, recentemente passata da Marco Baroni a Roberto D'Aversa. Poi, sul Napoli, il campione del mondo a Spagna 1982 aggiunge: "Il 4-4-2 può dare grandi soddisfazioni, ma anche nel 3-5-2 di Conte i due attaccanti possono funzionare se si muovono sfalsati".

Graziani sul Napoli

"I calciatori intelligenti, anche se diversi tra loro, possono giocare insieme se collaborano. Bisogna allenarli affinché uno faccia movimenti opposti all’altro, ma la coesistenza è possibile: più giocatori bravi ci sono e meglio è. Il Napoli si è trovato l’oro in casa. Senza tutti questi infortuni probabilmente avremmo visto solo qualche apparizione di Vergara. Invece, come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere ed è venuta fuori una piccola stella. Allison? Mi piace molto, è quasi un Neres 2… la vendetta! Gli esterni, però, devono contribuire di più in termini di gol. Non si può lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle del centravanti", ha concluso Ciccio Graziani.

 

 

