Graziani punta sul Torino: "È una squadra enigmatica, ma con Zapata-Simeone può nascere..."

Graziani sul Napoli

"I calciatori intelligenti, anche se diversi tra loro, possono giocare insieme se collaborano. Bisogna allenarli affinché uno faccia movimenti opposti all’altro, ma la coesistenza è possibile: più giocatori bravi ci sono e meglio è. Il Napoli si è trovato l’oro in casa. Senza tutti questi infortuni probabilmente avremmo visto solo qualche apparizione di Vergara. Invece, come spesso accade, non tutti i mali vengono per nuocere ed è venuta fuori una piccola stella. Allison? Mi piace molto, è quasi un Neres 2… la vendetta! Gli esterni, però, devono contribuire di più in termini di gol. Non si può lasciare tutto il peso dell’attacco sulle spalle del centravanti", ha concluso Ciccio Graziani.