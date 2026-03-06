Schwoch: "Simeone e Zapata per il bis"

Attenti a quei due, è proprio il caso di dirlo. Dopo aver steso la Lazio, il Toro proverà a fermare pure il Napoli e per farlo si affida a una coppia d’attacco di ex azzurri: Duvan Zapata e Giovanni Simeone. Un tandem che ha già dimostrato di funzionare bene alla prima di Roberto D’Aversa sulla panchina granata contro la Lazio. Una mossa benedetta e approvata da chi ha fatto esultare entrambe le tifoserie con le sue prodezze in area di rigore.