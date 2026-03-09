Aboukhlal, fiducia per il rientro: è l'alternativa in più per il Toro

TORINO - Il Torino ha ripreso ieri la preparazione in vista della sfida di venerdì contro il Parma . La squadra, reduce dalla sconfitta di Napoli di venerdì sera, si è ritrovata al Filadelfia per ripartire dopo il 2-1 del Maradona. Per quella gara D’Aversa non aveva avuto a disposizione Zakaria Aboukhlal . L’esterno è alle prese con una contusione che in realtà lo aveva già tenuto fermo sia contro il Genoa, ultima di Baroni in panchina, che contro la Lazio, quando invece si era aperta l’era D’Aversa. Il giocatore dovrebbe poter tornare tra i convocati proprio in occasione della sfida con i gialloblù: questo è l’obiettivo dello staff, anche se ieri l’ex Tolosa ha ancora lavorato a parte e dunque lo step successivo resta quello del rientro con i compagni, quantomeno in allenamento.

Toro, D'Aversa può contare anche su Aboukhlal

Aboukhlal rappresenterebbe un'alternativa in più sulla fascia per l’allenatore: nelle ultime settimane il marocchino ha dimostrato di potersi adattare in un ruolo non propriamente suo ed è in quella posizione che potrebbe essere utile pure a D’Aversa. Nell’ultima partita sulle fasce il Torino ha sofferto non poco le incursioni della squadra di Conte: a sinistra Aboukhlal andrebbe a giocarsela con Obrador, che, quando a disposizione - infortunio a parte -, è sempre stato tenuto in grande considerazione e schierato prima da Baroni e poi dall’attuale tecnico granata. Il resto del gruppo ha regolarmente lavorato al Fila (Adams, già rientrato con la Lazio ma rimasto in panchina, è sceso in campo contro il Napoli dopo aver dovuto dare forfait contro il Genoa) e oggi tornerà di nuovo nel quartier generale granata per l’avvicinamento alla gara del Grande Torino. Contro il Parma venerdì sera la squadra granata giocherà una partita doppiamente importante per la salvezza, tanto più dopo le vittorie del Genoa sulla Roma e del Lecce sulla Cremonese, e il pareggio tra Parma e Fiorentina.