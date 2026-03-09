Tuttosport.com
Maripan retrocesso per l’addio

Con D’Aversa ha subito perso il posto. Non vuole prolungare con lo stipendio dimezzato
Nicolò Schira
1 min
Serie ATorinomaripan
Maripan retrocesso per l’addio© Marco Canoniero
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il Capo-guerriero ha perso il posto ed è finito in fretta ai margini del Toro. Dall’arrivo sulla panchina granata di Roberto D’Aversa, infatti, si sono perse le tracce di Guillermo Maripan. Il centrale cileno per la capacità di guidare con personalità e leadership la difesa veniva chiamato in patria “El Toqui”, il Capo-guerriero, a

