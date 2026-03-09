Maripan retrocesso per l’addio

Il Capo-guerriero ha perso il posto ed è finito in fretta ai margini del Toro. Dall’arrivo sulla panchina granata di Roberto D’Aversa, infatti, si sono perse le tracce di Guillermo Maripan. Il centrale cileno per la capacità di guidare con personalità e leadership la difesa veniva chiamato in patria “El Toqui”, il Capo-guerriero, a