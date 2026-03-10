Tuttosport.com
Torino, Israel è in vendita. Petrachi-D’Aversa: Falcone  

Per la prossima stagione il ds ha già tra gli obiettivi il baluardo del Lecce. Il tecnico lanciò il portiere in A nella Sampdoria e poi lo valorizzò in Puglia
Marco Bonetto
1 min
Torinod'aversaFalcone
Torino, Israel è in vendita. Petrachi-D’Aversa: Falcone  © Agenzia Aldo Liverani Sas
Un portiere. Un signor portiere. Ecco anche cosa è mancato (e continua a mancare) in questa stagione balorda, finita subito a testa in giù, poi precipitata strada facendo tra gli incubi. E, adesso, ancora e sempre in bilico tra errori, orrori, ripartenze estreme e speranze di salvezza.  Un portiere, vivaddio, un signor portiere! Invece no. Invece al Toro han deciso di rischiare fino in fondo l’osso del collo. Amano troppo accarezzare il pericolo, evidentemente. Sarebb

